Башкирию накроет ледяной дождь и ураганный ветер

Во вторник, 21 ноября, жителей Башкирии ожидает непростая погода - прогнозируются сильный ветер и ледяной дождь.

Синоптики предупреждают, что в этот день в республике установится облачная погода с осадками. В большинстве районов пройдет снег, который затем перейдет в мокрый снег и дождь. В юго-восточных районах осадков будет значительно меньше. Также ожидается ледяной дождь, который приведет к образованию гололеда и гололедицы на дорогах и тротуарах. Возможны снежные заносы.

Прогнозируется ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 9-14 м/с, а на юге Башкирии порывы могут достигать 17-22 м/с. Это довольно сильный ветер, который может ломать ветки деревьев и срывать незакрепленные предметы.

Ночью температура воздуха составит -1…-6 градусов, днем несколько потеплеет - до -1…+4 градусов. Из-за осадков в некоторых районах видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, при тумане - до 500 метров и меньше.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты МЧС Башкирии рекомендуют: не отпускать детей одних на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, а также выбирать безопасное место для парковки автомобиля.





Автор: Семен Подгорный