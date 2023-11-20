Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию накроет ледяной дождь и ураганный ветер

Башкирию накроет ледяной дождь и ураганный ветер

Во вторник, 21 ноября, жителей Башкирии ожидает непростая погода - прогнозируются сильный ветер и ледяной дождь.

Синоптики предупреждают, что в этот день в республике установится облачная погода с осадками. В большинстве районов пройдет снег, который затем перейдет в мокрый снег и дождь. В юго-восточных районах осадков будет значительно меньше. Также ожидается ледяной дождь, который приведет к образованию гололеда и гололедицы на дорогах и тротуарах. Возможны снежные заносы.

Прогнозируется ветер юго-восточного и восточного направлений со скоростью 9-14 м/с, а на юге Башкирии порывы могут достигать 17-22 м/с. Это довольно сильный ветер, который может ломать ветки деревьев и срывать незакрепленные предметы.

Ночью температура воздуха составит -1…-6 градусов, днем несколько потеплеет - до -1…+4 градусов. Из-за осадков в некоторых районах видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров, при тумане - до 500 метров и меньше.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты МЧС Башкирии рекомендуют: не отпускать детей одних на улицу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, а также выбирать безопасное место для парковки автомобиля.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok