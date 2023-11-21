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Кому поднимут зарплату в 2024 году: публикуем полный список

Кому поднимут зарплату в 2024 году: публикуем полный список

В 2024 году ожидается повышение зарплат для многих категорий работников. Это связано с ежегодной индексацией доходов в соответствии с законодательством. Рассмотрим подробнее, кто может рассчитывать на прибавку с 1 января 2024 года.

Значительный рост зарплат ожидается у бюджетников. Так, для большинства из них запланировано увеличение доходов на 4,5%. Еще более существенная индексация - на 9,8% - затронет работников сфер здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры.

В числе тех, кому 1 января 2024 года проиндексируют зарплату, будут:
- сотрудники силовых структур;
- педагоги;
- сотрудники учреждений социальной сферы;
- работники МЧС и других силовых ведомств;
- военнослужащие;
- медицинские работники;
- работники сельского и лесного хозяйства.

Отдельно стоит сказать о госслужащих. Для них в 2024 году индексация зарплат не запланирована. Это касается судей, чиновников, депутатов Госдумы. Подобные "заморозки" окладов чиновников уже применялись ранее в кризисные годы.

Что касается работников негосударственных организаций, то здесь тоже есть основания ожидать повышения зарплат. Согласно законодательству, все работодатели обязаны ежегодно индексировать заработную плату с учетом инфляции и роста МРОТ. Конкретные сроки и размер индексации определяет сам работодатель.

Таким образом, в 2024 году прибавку к зарплате ждет широкий круг работников бюджетной сферы. Для госслужащих индексация временно приостановлена. Работодатели внебюджетного сектора также обязаны повышать оплату труда в соответствии с экономической ситуацией в стране.

Автор: Семен Подгорный
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