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В Башкирию придет ненастная погода

В Башкирию придет ненастная погода

Согласно прогнозам метеорологов, в среду, 22 ноября, на территории Республики Башкортостан ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и мокрого снега.

По всему региону будет преобладать облачная погода. Ожидается, что скорость северо-восточного и северного ветра будет достигать 8-13 м/с. Температура воздуха в ночные и дневные часы будет колебаться в диапазоне от -2 до +3 градусов по Цельсию. По востоку Башкирии ночью возможно похолодание до -6 градусов.

Из-за осадков видимость на автомобильных дорогах значительно ухудшится и может снизиться до 500-1000 метров. Кроме того, на отдельных участках автомагистралей прогнозируется образование гололедицы и снежных заносов.

Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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