Топ-5 городов Башкирии по уровню безработицы

Ситуация на рынке труда Башкирии вызывает обеспокоенность у региональных властей. По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, в некоторых городах наблюдается довольно высокий уровень безработицы.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Агидель , где по состоянию на 1 ноября 2023 года уровень безработицы достиг 1,94%. Это абсолютный антирекорд среди всех городов Башкирии.

На втором месте по уровню безработицы находится город Межгорье с показателем 1%. Каждый сотый житель Межгорья не может трудоустроиться.

Замыкает тройку аутсайдеров город Дюртюли вместе с районом. Там уровень безработицы составляет 0,83%. Хотя этот показатель ниже, чем в Агидели и Межгорье, ситуация также вызывает тревогу.

В пятерку городов Башкирии с самым высоким уровнем безработицы также вошли Мелеуз с прилегающим районом (0,7%) и Нефтекамск (0,65%). Хотя их показатели чуть ниже, чем у лидеров, но положение на рынке труда там также далеко от идеального.





Автор: Семен Подгорный