В Стерлитамаке простились с участником СВО Русланом Зубаировым

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Стерлитамака Руслана Зубаирова. Мужчина получил смертельное ранение в зоне проведения спецоперации. Информацию об этом распространила администрация города.

На церемонии прощания присутствовали родные и близкие Руслана, а также представители городской администрации. Первый замглавы муниципального образования А. Гафаров обратился к присутствующим с речью, в которой выразил глубокие соболезнования родителям погибшего воина и его супруге.

Чиновник особо подчеркнул, что Руслан Зубаиров был настоящим патриотом своей родины, который всем сердцем любил Россию и мужественно исполнил свой долг по защите её интересов и интересов русского народа. Память о его подвиге навсегда сохранится в сердцах земляков.

В завершение траурного митинга семье героя торжественно вручили государственный флаг Российской Федерации.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети