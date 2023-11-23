В Башкирии ударят настоящие морозы

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Башкирии в конце текущей недели. В пятницу, 24 ноября, температура воздуха значительно понизится и местами достигнет -21 градуса по Цельсию.

По прогнозам метеорологов в республике установится преимущественно облачная погода с прояснениями. Ночью и днём в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 3-8 м/с ночью и 6-11 м/с днём.

Температура воздуха опустится до -11…-16 градусов ночью, а в периоды прояснений мороз достигнет -21 градуса. Днём столбик термометра покажет -7…-12 градусов.

Синоптики предупреждают о возможном появлении гололёда на отдельных участках автодорог.

Автор: Семен Подгорный