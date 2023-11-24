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В Башкирию нагрянет тепло из субтропиков

В Башкирию нагрянет тепло из субтропиков

Жителей Башкирии в Ближайшие дни ждет резкое потепление. Как сообщают местные синоптики, теплый воздух достигнет региона уже в субботу. Однако вместе с ним в республику придут и обильные осадки.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, 25 ноября ожидается снег, местами переходящий в мокрый снег и даже гололед. Возможно отложение мокрого снега на деревьях и линиях электропередач. Ночью на отдельных участках дорог прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -7 до -17 градусов, на востоке региона местами до -12. Днем же ртутный столбик поднимется до положительных значений - от +2 до -3 градусов. Такой резкий перепад связан со смещением в сторону Башкирии теплого субтропического воздуха.

Ожидается, что ветер будет дуть преимущественно с юго-запада и юга, умеренный, порывами до сильного. Синоптики предупреждают, что смена воздушных масс принесет с собой осадки различной интенсивности, а при сильном ветре возможна также метель.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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