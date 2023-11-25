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На трассе М-5 в Башкирии образовались заторы – развернуты пункты обогрева - видео

На трассе М-5 в Башкирии образовались заторы – развернуты пункты обогрева - видео

Из-за заснеженной трассы на территории Челябинской области на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Башкирии образовались заторы, а некоторые автомобилисты вынуждены были ночевать прямо в машинах.

По словам очевидцев, в районе села Майский Иглинского района скорость движения транспорта замедлилась до минимума. Экипажи ДПС регулировали поток машин. Пострадавших не было, желающие могли подкрепиться в придорожных кафе. Тем не менее, некоторые водители предпочли переночевать за рулем в ожидании улучшения погоды, что еще больше осложнило ситуацию на трассе. Кроме того, из-за плохой видимости произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Для оказания помощи автомобилистам на место выехали сотрудники МЧС республики. Они развернули мобильный пункт обогрева, где водителям предлагали горячий чай. Также был предусмотрен необходимый набор медикаментов и техника для расчистки проезжей части.

Сегодня, 25 ноября, из-за непогоды с 6 до 14 часов для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовиков и легкового транспорта было ограничено движение на участке трассы М5 между 1548-м и 1779-м километрами в Челябинской области.

Представители MЧС предупредили, что время окончания ограничений может быть перенесено в связи с продолжающимся снегопадом. Они призвали автомобилистов быть предельно внимательными, рассмотреть альтернативные маршруты и, по возможности, отложить поездки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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