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Погода на Новый год в Башкирии: синоптики обрадовали прогнозом

Погода на Новый год в Башкирии: синоптики обрадовали прогнозом

Жителей Башкирии порадовали погодой под Новый год. Синоптики дали уточненный прогноз на зимние каникулы.

Стоит напомнить, что на этот раз отдыхать республика будет аж 10 дней кряду: начиная с 30 декабря 2023 года и заканчивая 8 января 2024 года.

Согласно данным метеослужб, в саму новогоднюю ночь погодные условия в Башкирии будут типичными для этого времени года – ожидается облачность и умеренные морозы около -12…-13 градусов по Цельсию.

Уже 1 января днем столбик термометра остановится на отметке -6°C. Далее на протяжении почти всех зимних каникул в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков и слабые морозы. Так, со 2 по 6 января ожидается от -7 до -9°C ночью и днем. Самыми холодными станут 7 и 8 января с показателями -11 днем и -17°C в ночное время.

Ранее отмечалось, что климат Урала отличается нестабильностью. Для Башкирии характерен умеренно-континентальный климат с частыми вторжениями холодных воздушных масс с севера и теплых южных ветров. В итоге погода здесь может меняться очень резко: зимой на территории республики нередки как сильные морозы, так и оттепели.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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