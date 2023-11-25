В Башкирии прогнозируется аномальная для ноября погода

Сегодня, 26 ноября, жителей Башкирии ожидает нетипично тёплая для ноября погода. Как сообщают метеорологи регионального гидрометеорологического центра, в большинстве районов республики прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя - местами умеренные, местами небольшие.

В некоторых муниципальных образованиях возможно образование гололёда, а также отложение снега на деревьях и линиях электропередач, предупреждают синоптики. Прогнозируется юго-восточный ветер умеренной силы.

Ночные температуры, по прогнозам метеорологов, составят от 0 до -5 градусов, дневные - от -1 до +4 градусов тепла.

Автор: Семен Подгорный