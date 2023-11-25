Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется аномальная для ноября погода

В Башкирии прогнозируется аномальная для ноября погода

Сегодня, 26 ноября, жителей Башкирии ожидает нетипично тёплая для ноября погода. Как сообщают метеорологи регионального гидрометеорологического центра, в большинстве районов республики прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя - местами умеренные, местами небольшие.

В некоторых муниципальных образованиях возможно образование гололёда, а также отложение снега на деревьях и линиях электропередач, предупреждают синоптики. Прогнозируется юго-восточный ветер умеренной силы.

Ночные температуры, по прогнозам метеорологов, составят от 0 до -5 градусов, дневные - от -1 до +4 градусов тепла.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok