Боец СВО из Башкирии погиб, подорвав себя и противника гранатой

Осенью во время боя в зоне специальной военной операции попал в окружение многодетный отец из башкирского села Аскарово, младший сержант Артур Гиляжев. Он принял решение подорвать себя вместе с врагами гранатой. Этот подвиг был запечатлен противником, и ролик моментально разлетелся по социальным сетям.

"Я даже подумать не могла, что это сын. Когда теперь кто-то из его боевых товарищей встречает меня на улице — подходят, благодарят за Артура, что он именно так распорядился своей жизнью, не испугался, не сдался", - поделилась Альфия.

За мужество и героизм, проявленные в бою, Артура Гиляжева посмертно наградили орденом Мужества. На своей странице в соцсетях видео, где боец отказывается сдаваться ценой собственной жизни, репостнула его мать Альфия Гиляжева. Тогда она ещё не знала, что на записи её сын, хоть голос показался знакомым.

44-летний Артур Гиляжев, по словам матери, всегда был общительным и располагающим к себе человеком. Ещё в школьные годы он жадно тянулся к знаниям. После 9 класса поступил в авиационный техникум в Уфе , но вскоре решил закончить 11 класс на родине в Аскарово, а затем отправился получать специальность бухгалтера в Сибай . Там юноша и встретил свою любовь - Айгуль, на которой женился в 18 лет. У супругов родилось трое детей - две дочери и сын.

В армии Артур не служил - сначала у него была отсрочка по учёбе, потом - из-за маленьких детей. Но после 24 февраля 2022 года Гиляжев решил, что в такое время его место вместе с другими бойцами на передовой. Трижды ему отказывали, но с четвёртой попытки он всё же отправился в зону СВО 8 сентября 2022 года.

В декабре Артур приезжал домой в отпуск по ранению. Ему было тяжело находиться вдали от боевых товарищей - он постоянно звонил на передовую, переживая за сослуживцев. Уже через месяц Гиляжев вернулся в строй. Товарищи вспоминают его как настоящего мужчину, который всегда помогал бойцам, делился опытом и заботился о них.

21 октября родственникам Артура сообщили о его гибели, а спустя пять дней похоронили на родине в Аскарово.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети