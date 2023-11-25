Боец СВО из Башкирии погиб, подорвав себя и противника гранатой
Осенью во время боя в зоне специальной военной операции попал в окружение многодетный отец из башкирского села Аскарово, младший сержант Артур Гиляжев. Он принял решение подорвать себя вместе с врагами гранатой. Этот подвиг был запечатлен противником, и ролик моментально разлетелся по социальным сетям.
За мужество и героизм, проявленные в бою, Артура Гиляжева посмертно наградили орденом Мужества. На своей странице в соцсетях видео, где боец отказывается сдаваться ценой собственной жизни, репостнула его мать Альфия Гиляжева. Тогда она ещё не знала, что на записи её сын, хоть голос показался знакомым.
"Я даже подумать не могла, что это сын. Когда теперь кто-то из его боевых товарищей встречает меня на улице — подходят, благодарят за Артура, что он именно так распорядился своей жизнью, не испугался, не сдался", - поделилась Альфия.
44-летний Артур Гиляжев, по словам матери, всегда был общительным и располагающим к себе человеком. Ещё в школьные годы он жадно тянулся к знаниям. После 9 класса поступил в авиационный техникум в Уфе, но вскоре решил закончить 11 класс на родине в Аскарово, а затем отправился получать специальность бухгалтера в Сибай. Там юноша и встретил свою любовь - Айгуль, на которой женился в 18 лет. У супругов родилось трое детей - две дочери и сын.
В армии Артур не служил - сначала у него была отсрочка по учёбе, потом - из-за маленьких детей. Но после 24 февраля 2022 года Гиляжев решил, что в такое время его место вместе с другими бойцами на передовой. Трижды ему отказывали, но с четвёртой попытки он всё же отправился в зону СВО 8 сентября 2022 года.
В декабре Артур приезжал домой в отпуск по ранению. Ему было тяжело находиться вдали от боевых товарищей - он постоянно звонил на передовую, переживая за сослуживцев. Уже через месяц Гиляжев вернулся в строй. Товарищи вспоминают его как настоящего мужчину, который всегда помогал бойцам, делился опытом и заботился о них.
21 октября родственникам Артура сообщили о его гибели, а спустя пять дней похоронили на родине в Аскарово.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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