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В Башкирии резко ухудшится погода

В Башкирии резко ухудшится погода

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий на территории Башкирии в начале новой рабочей недели. Согласно опубликованному 27 ноября метеопрогнозу, в регионе ожидается похолодание, усиление ветра, снегопады и туман.

В частности, по данным синоптиков, в понедельник по всей Башкирии установится облачная погода с кратковременными осадками в виде мокрого снега. Порывы восточного ветра достигнут скорости до 17 м/с. Температура воздуха ночью понизится до -1…-6°С, днем ожидается от +1 до +6°С.

Из-за резкого похолодания и осадков прогнозируются гололедица на дорогах и снижение видимости до 500-1000 метров на дорогах из-за тумана. Водителям следует быть предельно внимательными в управлении транспортными средствами.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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