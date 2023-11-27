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Родители в Башкирии выбирают для детей все более нестандартные имена

Родители в Башкирии выбирают для детей все более нестандартные имена

Согласно последним данным, опубликованным 26 ноября Реестром ЗАГС, в уходящем году родители новорожденных детей в Башкирии проявили немалую фантазию и оригинальность при выборе имен для своих детей.

Так, среди мальчиков появились такие необычные имена, как Сэйф, Мусо, Златан, Самрау и Рамиз. При этом самыми популярными по-прежнему остаются более традиционные варианты: Амир (515 мальчиков), Марк (373) и Тимур (365).

Девочки также не были обделены родительской изобретательностью. В их свидетельствах о рождении значатся такие имена, как Тиана, Наина, Мирама, Стифания и Элалия. В то же время большинство родителей выбирали для своих дочерей более привычные имена Амина (419 девочек), София (381) и Ева (373).

Автор: Семен Подгорный
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