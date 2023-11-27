Какую поддержку от государства можно получить при строительстве дома

Строительство собственного дома - это мечта многих семей. Однако реализовать ее без финансовой поддержки государства довольно сложно. К счастью, в Башкирии предусмотрен целый ряд программ помощи семьям с детьми в приобретении или строительстве жилья.

Одним из наиболее выгодных вариантов является льготная ипотека под 8 или даже 2 процента годовых в рамках программ "Семейная ипотека" и "Дальневосточная ипотека". Эти средства можно направить как на оплату работ подрядчиков по договору строительного подряда, так и на самостоятельное возведение дома. Правда, прямые выплаты от государства предусмотрены только при строительстве подрядным способом.

Еще больше возможностей дает использование материнского капитала. Помимо компенсации затрат на подрядные работы и самостоятельное строительство, семьи могут направить эти средства на погашение ипотеки или кредита, взятых на покупку уже готового жилья. То есть фактически маткапитал позволяет получить безвозмездную помощь от государства на приобретение дома.

Дополнительная мера поддержки для семей с детьми - выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при строительстве собственного дома. Эти средства пойдут непосредственно на снижение долга по кредиту, что серьезно облегчит финансовую нагрузку на семейный бюджет.

Не стоит забывать и о налоговых вычетах при строительстве жилья. Каждый из супругов может получить вычет в размере 13% от всех понесенных расходов на строительные работы. Максимальная сумма вычета 260 тысяч рублей на человека. Эти деньги также пойдут на компенсацию части затрат.





Автор: Семен Подгорный