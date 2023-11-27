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На СВО погиб уроженец Благовещенского района Башкирии Данил Двоеглазов

На СВО погиб уроженец Благовещенского района Башкирии Данил Двоеглазов

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 26-летний уроженец деревни Казанка Данил Двоеглазов. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы администрации Благовещенского района Республики Башкортостан Анна Карабанова.

Известно, что Данил Двоеглазов был призван на военную службу по мобилизации в октябре 2022 года. Он проходил боевое слаживание в Пензенской области, после чего был направлен на СВО. Данил служил в должности оператора отделения противотанковых управляемых ракет. Смертельное ранение военнослужащий получил 17 октября 2023 года.
"Мы гордимся, что Данил был нашим земляком, - написала Анна Карабанова. - Несмотря на все трудности и опасности, он откликнулся на призыв Родины, чтобы защищать нас, наших детей, родителей и стариков. Данил служил достойно и самоотверженно. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Данила, понимая, что никакие слова не смогут заполнить пустоту утраты. Мы рядом, готовые поддержать их в этот тяжелый момент".
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Благовещенский район спецоперация Погибшие на Украине
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