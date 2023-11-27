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Погода в Башкирии преподнесет еще один сюрприз

Погода в Башкирии преподнесет еще один сюрприз

Метеорологи Башкирии прогнозируют значительные перепады температуры воздуха в ближайшие сутки. Ожидается, что ночью столбик термометра опустится до отметки в -11 градусов мороза.

Согласно данным республиканского Гидрометцентра, во вторник температура ночью будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусов. В то же время в ночные часы при прояснениях возможно похолодание до -11 градусов. Дневная температура прогнозируется в пределах от -1 до +4 градусов тепла.

Значительных осадков в ночное время не предвидится. Днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди со снегом, местами до умеренных.

Ожидается, что умеренный ветер будет дуть с востока и юго-востока.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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