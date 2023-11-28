Блогеру из Уфы Рустаму Набиеву сделают операцию

"Сегодня вечером меня госпитализируют, а завтра будет операция. Вот такие дела", - поделился блогер.

Известный блогер из Уфы Рустам Набиев, переживший катастрофу в Омской воинской части, сообщил подписчикам тревожную новость – ему предстоит срочная операция. В своем аккаунте в социальных сетях Набиев написал, что планирует лечь в больницу.

Рустам не стал скрывать диагноз и рассказал, что при профилактическом УЗИ врачи обнаружили у него камень в предстательной железе. Это серьезное осложнение требует срочного хирургического вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания.

Мы желаем Рустаму Набиеву успешно перенести предстоящую операцию и как можно скорее восстановить здоровье! Верим, что опытный врачебный коллектив сделает все возможное, чтобы помочь пациенту. А блогер обязательно поделится с подписчиками ходом лечения и своими ощущениями после выписки из стационара.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Набиева