МЧС по Башкирии предупреждает о мокром снеге, гололеде и сильном ветре

Метеорологи прогнозируют резкое ухудшение погодных условий на территории Республики Башкортостан. Как сообщает региональное МЧС, 29 ноября ожидается опасное и неблагоприятное сочетание метеорологических факторов.

В частности, по прогнозам синоптиков, в ряде районов региона возможно обледенение дорожного покрытия и проводов в результате выпадения мокрого снега. Кроме того, ожидаются порывы ветра со скоростью до 17 м/с.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями, водителям настоятельно рекомендуется соблюдать особую осторожность и внимательность за рулем. Из-за снегопадов и метелей возможно резкое ухудшение видимости на дорогах до 1-2 км. Также следует учитывать вероятность гололедицы и снижения сцепления шин с дорожным покрытием. В ночные и дневные часы в среду столбик термометра покажет значения в диапазоне от 0 до -5 градусов Цельсия.





Автор: Семен Подгорный