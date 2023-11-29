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В Башкирии школьник спас женщину от разъяренной собаки

В Башкирии школьник спас женщину от разъяренной собаки

Недавно в городе Благовещенске произошел инцидент с участием местной жительницы Алены К. Женщина стала жертвой нападения агрессивной собаки, когда возвращалась домой после работы. Об этом сообщили журналисты издания "Панорама".

Как рассказывает сама Алена, она шла по улице, как вдруг из-за угла на неё выбежал огромный пес. Животное тут же бросилось на несчастную женщину и стало кусать её за ноги. От ужаса Алена не могла пошевелиться и лишь испуганно кричала, зовя на помощь.

К счастью, её крики услышал проходивший мимо школьник. Юноша без колебаний бросился спасать женщину. Он закрыл её собой от разъярённой собаки и стал отгонять агрессивное животное, размахивая своим школьным рюкзаком. Благодаря смелым и решительным действиям парня, собаку удалось прогнать.

Позже Алена лично поблагодарила своего спасителя и его родителей. "Это настоящий герой нашего времени. Я буду всегда благодарна ему за спасение", - сказала женщина.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: сайт газеты "Панорама"
Теги: Благовещенск происшествия нападение собаки
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