Придут ли в Башкирию морозы в декабре

Жителей Башкирии ожидает необычная и аномальная погода в декабре. Теплая осень не спешит уступать место настоящей зиме. Каким же будет первый зимний месяц в нашем регионе? Синоптики известного метеосервиса Гисметео представили свежий прогноз погоды на ближайшие недели.

По прогнозам, первая декада декабря разочарует всех любителей морозов и настоящих зимних холодов. 2, 5 и 6 декабря ожидается положительная температура воздуха. Дневные показания в эти дни могут подниматься до +3 градусов по Цельсию, что абсолютно нетипично для начала зимы. В период с 1 по 10 декабря самыми холодными будут ночные часы – примерно -10, -12 градусов. Конкретно, в ночь с 30 ноября на 1 декабря прогнозируется -10 градусов, а в ночь с 9 на 10 декабря столбик термометра может опуститься до -12. В остальные ночи температура, скорее всего, будет колебаться в районе -5, -6 градусов тепла. Обильные снегопады ожидаются 8 и 9 числа.

Самыми морозными днями этого месяца по прогнозам станут 12 и 13 декабря. Температура ночью упадет до -16, а дневные показания едва дотянут до -12, -13 градусов. Однако уже после 13 числа в регион вернётся очередное потепление, которое продлится до 24 декабря. Ночные температуры составят от -8, -9 градусов, а дневные - где-то -6, -7 градусов. Небольшое похолодание наступит лишь 25 декабря: днём столбик термометра опустится до -9, ночью – до -11.

Начиная с 13 декабря в Башкирии будет практически ежедневно идти снег вплоть до конца года.

На Новый год, 1 января, ожидается одинаковая температура и днём, и ночью: где-то -10 градусов.





Автор: Семен Подгорный