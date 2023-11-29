«Не по пути»: таксист отказался везти жену певца Элвина Грея

Супруга популярного певца Радика Юльякшина, более известного под сценическим псевдонимом Элвин Грей, поделилась неприятной историей, произошедшей с ней в такси.

Инзиля Юльякшина рассказала в своем блоге, что после утренней тренировки в спортзале она вызвала машину, чтобы доехать домой. Однако, когда она села в такси, водитель отказался выполнять поездку, сославшись на то, что ему «не по пути». Очевидно, что его не устроила дальность маршрута до дома Инзили.

Инзиля возмущалась, как такое вообще возможно и зачем они работают в такси, если могут просто так отменить уже оформленный заказ. По ее словам, это крайне неуважительное отношение к клиентам и к своей работе. После этих событий ее настроение было серьезно подпорчено.

Несмотря на инцидент, ей все же удалось в конечном итоге добраться домой, где ее ожидали приехавшие в гости родители.

Читайте также: Элвин Грей перепел знаменитую песню Мурата Насырова в своем новом клипе

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети