По программе "Башкирское долголетие" пенсионеры посетят несколько стран

Программа "Башкирское долголетие" в последнее время набирает всё большую популярность среди пенсионеров республики. Как сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров во время одной из "Прямых линий", в настоящее время участниками этой программы уже стали 20 тысяч человек.

И это ещё не предел, ведь в следующем году организаторы проекта планируют расширить масштаб и охватить программой целых 30 тысяч пенсионеров. Руководитель региона отметил, что сам факт поездок по стране и за рубеж для многих пожилых людей, которые никогда не выезжали за пределы своего населенного пункта, является ценным опытом. Поэтому для начала участников программы необходимо познакомить с самой Башкирией и её достопримечательностями, а затем организовывать уже зарубежные поездки.

В планах организаторов - отправить участников "Башкирского долголетия" в ряд близлежащих стран, в число которых входят Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Абхазия. Например, в этом году 1500 наших ветеранов уже совершили поездку в Беларусь. "В следующем году по программе несколько сотен человек мы отправим в Абхазию и Казахстан. Я дал поручение проработать этот вопрос", - проинформировал глава региона.

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Автор: Семен Подгорный