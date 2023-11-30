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Детям участников СВО в Башкирии приготовят особые новогодние подарки

Детям участников СВО в Башкирии приготовят особые новогодние подарки

В ходе прямой линии Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, сообщил о приятном сюрпризе для детей участников специальной военной операции на Украине. Для них уже заготовлены необычные новогодние подарки.

Чиновник передал, что на плановом совещании с главами муниципальных образований в понедельник они рассмотрят все вопросы, связанные с предстоящим Новым годом. Уже было принято решение подготовить праздничные подарки для всех детей участников СВО. Подарки должны быть не просто коробкой конфет, которую съешь и забудешь, а чем-то по-настоящему полезным.

В качестве примера Хабиров привел фотографии мальчиков, катающихся на велосипедах с рюкзаками, подаренными им в прошлом году. На рюкзаках красуется надпись вроде "Учись, расти, дерзай", и дети явно гордятся такими подарками.

Глава республики поручил руководителям муниципалитетов лично в торжественной обстановке вручить подарки каждому ребенку участников СВО. При этом он подчеркнул, что данные получателей не должны афишироваться в целях защиты персональных данных. Тем не менее, вручение должно быть организовано должным образом, с уважением к отцам этих детей, выполняющим свой воинский долг.

В заключение Радий Хабиров отметил, что в каждом муниципальном образовании уже сложились свои традиции празднования Нового года.

Автор: Семен Подгорный
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