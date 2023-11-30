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13 зарплата к Новому году: кто может на неё рассчитывать

13 зарплата к Новому году: кто может на неё рассчитывать

В преддверии Нового года некоторые российские работники могут рассчитывать не только на привычную ежемесячную зарплату, но и на дополнительные выплаты в виде "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат.

Как пояснила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская, решение о выплате таких премий - это право работодателя, а не его обязанность. Целью является дополнительное поощрение наиболее ценных и высокопроизводительных сотрудников.

Порядок начисления "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат устанавливается непосредственно в каждой организации и прописывается в коллективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах.

Как отмечает эксперт, "четырнадцатая" зарплата, как правило, связана с получением организацией существенной дополнительной прибыли. Претендовать на нее могут сотрудники, продемонстрировавшие в течение года выдающиеся профессиональные достижения и внесшие наибольший вклад в общий результат.

В вышеупомянутых документах также должны быть прописаны условия, при которых работник может быть лишен "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат - например, за нарушение трудовой дисциплины.

Таким образом, возможность получения дополнительных выплат к Новому году зависит от политики конкретного работодателя в области материального стимулирования персонала. При этом основным критерием для назначения "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат является высокая результативность и ценность работника для компании.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: зарплата
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