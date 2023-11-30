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Жителей Башкирии предупреждают об опасной погоде

Жителей Башкирии предупреждают об опасной погоде

Грядущие погодные условия в Башкирии обещают быть довольно неблагоприятными.

Как сообщает республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям, сегодня, в первый день зимы, дорожное движение осложнится из-за гололедицы, а на улицах будет ветрено и морозно. Температура окружающего воздуха понизится до отметки в 18 градусов ниже нуля.

В течение дня также ожидаются снегопады, которые местами примут умеренный характер.

Дополнительно синоптики региона сообщили о том, что в ряде районов возможно появление гололедицы на автомобильных дорогах. Ночью ожидается слабый ветер переменных направлений, который к утру сменится на умеренный южный. Ночные температуры составят 8-13 градусов мороза, а при прояснениях могут опуститься до 18 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра покажет от 0 до 5 градусов мороза.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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