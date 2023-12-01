Блогер Башкирская домохозяйка рассказала об измене мужа

Популярный блогер Башкирская домохозяйка Миляуша Шайхелислямова в своем последнем посте в социальных сетях поделилась историей из личной жизни, рассказав о том, как когда-то застукала своего первого мужа на измене.

"Когда я застала своего первого мужа за изменой, это стало для меня серьезным уроком - я поняла, что нельзя слишком доверять людям и предполагать их полную искренность", - призналась блогер.

Поводом для такого откровенного признания послужил вопрос одного из подписчиков, который попросил Миляушу вспомнить самый запоминающийся и поучительный момент из её жизни.

По её словам, тогда она осознала, что далеко не все бывают честны в отношениях, а слова и поступки далеко не всегда совпадают.

Этот тяжелый опыт помог Миляуше повзрослеть и по-новому взглянуть на вопросы доверия и преданности в паре. Сейчас она счастлива во втором браке с мужем Альбертом, который полностью поддерживает её блогерскую деятельность и даже принимает участие в создании видео. У супругов растет дочь Азалия. Несмотря на горький урок из прошлого, Миляуша сохранила веру в настоящую любовь и семейное счастье.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео