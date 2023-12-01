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Как детям из Башкирии написать письмо Деду Морозу

Как детям из Башкирии написать письмо Деду Морозу

С 1 декабря в городах и райцентрах Башкирии начали работу специальные новогодние почтовые ящики для писем Деду Морозу. Юные жители республики теперь могут опустить туда свои послания волшебнику вплоть до 31 декабря.

К примеру, в Уфе такой ящик установлен в отделении Уфимского почтамта на улице Ленина, 28. Ребята могут обратиться к работникам почты за помощью в написании и отправке письма. Сотрудники объяснят, как правильно указать адрес Деда Мороза, заполнить все необходимые строки на конверте и наклеить почтовую марку. Чтобы получить ответ, важно не забыть указать свой полный обратный адрес с индексом.

Даже если опустить письмо в обычный почтовый ящик, а не специальный новогодний, оно все равно дойдет по адресу, отмечают в почтовой службе Башкирии. Ведь все сотрудники отделений и сортировочных центров знают, где находится резиденция Деда Мороза. Главное - чтобы на конверте были указаны адресат и обратный адрес отправителя.

Каждый день в декабре работники почты будут сортировать и отправлять новогодние письма Деду Морозу в Великий Устюг. Так, в прошлом 2022 году Почта России доставила туда около 150 тысяч посланий от детей со всей страны с их заветными пожеланиями и мечтами.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Почта России
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