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Циклоны и морозы: какой погоды ждать в Башкирии в декабре и на новогодние праздники

Циклоны и морозы: какой погоды ждать в Башкирии в декабре и на новогодние праздники

Метеорологическая обстановка в декабре удивляет жителей Башкортостана необычными погодными условиями. Каковы прогнозы на предстоящий месяц и грядущий Новый год по данным синоптиков?

Согласно информации регионального гидрометеоцентра, начало зимнего месяца в республике предвещает неустойчивую погоду. В выходные дни и первые дни следующей недели через территорию региона пройдет череда атлантических циклонов. Так, 2 и 4 декабря прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, а 4 декабря на юге также возможен дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежный накат на дорогах, снежные заносы, гололед, снежная каша. Предполагаются резкие перепады температуры воздуха ночью от -3…-8 до -12…-17 градусов по Цельсию, днем показания термометров будут колебаться от -3…-8 до -2…+3.

В целом, по информации Росгидрометцентра, в Башкирии в декабре средняя температура ожидается около климатической нормы ( -10,8 градуса). Месячное количество осадков прогнозируется также близким к норме (30-50 мм).

Отметим, что жители республики отдохнут с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Уточненный прогноз на грядущие зимние каникулы предоставили метеорологи компании "Гисметео". По их данным, в новогоднюю ночь погодные условия в Башкирии будут типичными для данного времени года: ожидается облачность и умеренные морозы около -9…-11 градусов.

1 января днем слегка потеплеет до -8 градусов по Цельсию. Далее практически все дни зимнего отдыха в республике пройдут при переменной облачности и несильных морозах без осадков. Так, 2-6 января прогнозируются морозы от -10 до -12 градусов. Самыми холодными будут 7 и 8 января, когда температура опустится до -15 градусов днем и -17 ночью.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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