На Башкирию надвигаются экстремальные морозы

Холодный арктический воздух движется в сторону Башкортостана, суля его жителям резкое похолодание. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни республику накроют экстремальные холода с температурами ниже -26 градусов Цельсия.

Уже со вторника, 5 декабря, начнется стремительное понижение температуры воздуха. Ночью термометры покажут значения до -12 градусов. А дневная температура едва поднимется до отметки -5 градусов.

На следующий день, в среду 6 декабря, похолодание усилится. Прогнозируется, что ночью будет уже -19 градусов мороза. И даже днем воздух прогреется лишь до -12 градусов.

Однако пик похолодания еще впереди. С 7 по 11 декабря в РБ ожидаются самые низкие температуры за весь период - до -26 градусов по ночам и не выше -16 днем. Жители республики должны подготовиться к таким суровым морозам, одеться теплее, быть осторожнее на дорогах.

К счастью, синоптики прогнозируют, что после 11 декабря последует потепление. Холодный арктический антициклон сместится, и в Башкирию вернутся более комфортные температуры.





Автор: Семен Подгорный