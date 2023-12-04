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Метеорологи предупредили жителей Башкирии о неблагоприятной погоде

Метеорологи предупредили жителей Башкирии о неблагоприятной погоде

Сегодня, 4 декабря, жителей Башкирии ожидают небольшие снегопады, которые ночью перейдут в умеренные осадки на западе региона. В дневное время осадки продолжатся, местами в виде дождя. Из-за этого на дорогах возможны опасные явления вроде гололеда, снежных заносов и накатов. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура ночью опустится до -11°…-16°, а днем слегка потеплеет до -1°…+4°.

Во вторник, 5 декабря, погода в Башкирии будет похожей - прогнозируются небольшие снегопады как ночью, так и днем. Направление умеренного ветра сменится с юго-западного на северо-западное и западное. Местами на дорогах возможна гололедица. Ночная температура составит -11°…-16°, днем также холодно - от -7° до -12°.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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