Метеорологи предупредили жителей Башкирии о неблагоприятной погоде

Сегодня, 4 декабря, жителей Башкирии ожидают небольшие снегопады, которые ночью перейдут в умеренные осадки на западе региона. В дневное время осадки продолжатся, местами в виде дождя. Из-за этого на дорогах возможны опасные явления вроде гололеда, снежных заносов и накатов. Ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура ночью опустится до -11°…-16°, а днем слегка потеплеет до -1°…+4°.

Во вторник, 5 декабря, погода в Башкирии будет похожей - прогнозируются небольшие снегопады как ночью, так и днем. Направление умеренного ветра сменится с юго-западного на северо-западное и западное. Местами на дорогах возможна гололедица. Ночная температура составит -11°…-16°, днем также холодно - от -7° до -12°.





Автор: Семен Подгорный