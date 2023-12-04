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В Башкирии простились с участником СВО Антоном Савельевым

В Башкирии простились с участником СВО Антоном Савельевым

В Башкирии в последний путь проводили жителя города Октябрьский Антона Савельева. Мужчина 17 ноября получил смертельное ранение в зоне проведения спецоперации. Ему было 34 года.

Прощание прошло в парке Победы, где собрались родные, близкие, друзья и сослуживцы Антона, а также представители городской администрации и простые жители, пришедшие почтить память бойца.

Сообщается, что Антон Савельев родился в поселке Лянторский Тюменской области, учился в школе No14 города Октябрьский, после чего окончил местный нефтяной колледж. Демобилизовавшись подписал контракт. В 2008 году Антон участвовал в выполнении специальных задач в Южной Осетии и Абхазии в составе миротворческих сил. А в этом году он вновь подписал контракт и зачислился гранатометчиком в батальон имени Кусимова.

Все, кто знал Антона Савельева лично, характеризуют его как отзывчивого, душевного и порядочного человека, на которого всегда можно было положиться. Городские власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, отметив, что весь город скорбит вместе с ними о тяжёлой утрате. Память о мужественном воине, выполнившем свой долг ценой жизни, навсегда останется в наших сердцах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Октябрьский спецоперация Погибшие на Украине
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