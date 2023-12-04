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В Башкирии погода удивит всех

В Башкирии погода удивит всех

В Башкирии резко поменяется погода. Синоптики дали новый прогноз.

Согласно данным Башгидрометцентра, ночная температура воздуха во вторник составит от -7 до -12 градусов, а на юге республики столбики термометров покажут значения -2 градуса. Дневные температуры, как ожидается, будут варьироваться от -5 до -10 градусов, в южных районах поднимутся примерно до 0. В некоторых районах пройдут небольшие снегопады, на юге они могут быть умеренными. На дорогах возможно образование гололеда.

Ветер преимущественно западный и северо-западный, умеренный.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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