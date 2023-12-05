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В Башкирии на этой неделе ударят аномальные морозы

В Башкирии на этой неделе ударят аномальные морозы

Над Башкирией сгущаются тучи, и речь не о дожде или снеге, а о настоящих сибирских морозах, которые в ближайшие дни накроют республику. По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 5 декабря, столбики термометров начали стремительно ползти вниз, обещая жителям суровые испытания на прочность.

Как сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, причиной резкого похолодания станет вторжение холодных арктических масс воздуха из полярных широт. Их принесет с собой мощный антициклон из Арктики, который уже витает где-то неподалеку от границ республики.

Уфимцы и жители других городов Башкирии уже могут попрощаться с плюсовыми температурами и относительным теплом предыдущих дней. Уже во вторник ночью столбики термометров в некоторых районах показывали значения от -13 до -18 градусов. И это только начало.

Самое суровое испытание ждет республику в среду, 7 декабря, когда в северных районах мороз достигнет -28…-33 градусов! Даже на юге Башкирии будет ненамного теплее - там прогнозируют от -20 до -25 градусов ночью. Днем во всех уголках региона столбики термометров едва поднимутся до -15…-20 градусов.

Такие аномальные холода вызваны вторжением полярных воздушных масс, которые в ближайшие дни будут активно распространяться на юг, охватывая всё новые территории. Синоптики предупреждают - к концу недели морозы еще больше усилятся.

Что касается столицы республики, то в Уфе, по данным Yandex.Погоды, 7 декабря будет -21, 8 декабря -24, а на выходных -25,-23 градуса мороза. При этом в течение всей недели сохранится ясная морозная погода без осадков.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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