Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества

Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев во время утреннего рабочего совещания вновь коснулся темы мошенников. По словам градончальника, сегодня злоумышленники создали фиктивные учетные записи от его имени в популярных социальных сетях. Денежные средства аферисты пытались выманить у коллег мэра.

Господин Мавлиев в своем выступлении отметил, что сегодня утром от его лица было создано несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram, от имени которых мошенники начали рассылать сообщения его коллегам. Руководитель уфимской мэрии подчеркнул, что подобные действия являются противозаконными и призвал сотрудников администрации проявлять бдительность. Он настоятельно порекомендовал донести до всех коллег, что никто из руководства города не имеет отношения к подобным инцидентам и не станет никого просить о каких-либо денежных средствах. Господин Мавлиев также призвал оперативно реагировать на случаи взлома личных аккаунтов сотрудников.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Мавлиева