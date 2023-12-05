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Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества

Фейковые аккаунты мэра Уфы в соцсетях использовали для мошенничества

Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев во время утреннего рабочего совещания вновь коснулся темы мошенников. По словам градончальника, сегодня злоумышленники создали фиктивные учетные записи от его имени в популярных социальных сетях. Денежные средства аферисты пытались выманить у коллег мэра.

Господин Мавлиев в своем выступлении отметил, что сегодня утром от его лица было создано несколько фейковых аккаунтов в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram, от имени которых мошенники начали рассылать сообщения его коллегам. Руководитель уфимской мэрии подчеркнул, что подобные действия являются противозаконными и призвал сотрудников администрации проявлять бдительность. Он настоятельно порекомендовал донести до всех коллег, что никто из руководства города не имеет отношения к подобным инцидентам и не станет никого просить о каких-либо денежных средствах. Господин Мавлиев также призвал оперативно реагировать на случаи взлома личных аккаунтов сотрудников.


Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Мавлиева
Теги: Уфа мавлиев ратмир рафилович
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