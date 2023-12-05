На СВО погиб известный хирург из Уфы

На СВО оборвалась жизнь талантливого врача-хирурга из Уфы Михаила Каменева.

Мужчина работал ведущим торакальным хирургом в Республиканской клинической больнице имени Куватова. Коллеги высоко ценили его как выдающегося специалиста и прекрасного человека.

Печальную весть в социальных сетях распространил доктор Валерий Шепелев. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, прощание с Михаилом Владимировичем должно состояться в ДК Медик РКБ им. Г. Г. Куватова. Точная дата и время церемонии будут объявлены дополнительно.

В ходе спецоперации также погиб уроженец деревни Тангатарово Бураевского района Башкирии Финаз Сагдиев. О его гибели сообщил глава районной администрации Рушан Гараев.

Финаз родился 18.12.1988 года. После окончания школы получил профессию тракториста-машиниста. Работал в местном колхозе. С весны текущего года был воевал в составе подразделения "Шторм-Z". 20 августа военнослужащий получил смертельное ранение. Церемония прощания с ним состоялась во вторник, 5 декабря.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети