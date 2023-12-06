Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Экстремальные холода в Башкирии: сколько они продлятся

Экстремальные холода в Башкирии: сколько они продлятся

По прогнозам синоптиков, Башкирию со среды накроет волна сильных морозов из-за прихода арктического циклона. Экстремально низкие температуры сохранятся в регионе приблизительно до середины следующей недели.

Специалисты Росгидромета и Gismeteo, проанализировав все имеющиеся метеоданные, пришли к выводу, что период с 7 по 13 декабря будет отмечен аномально холодной погодой для этого времени года. Причиной станет активный циклогенез в полярных широтах с последующим прорывом ледяных арктических масс на юг.

Согласно прогнозной модели Росгидромета, пик морозов придется на ночь с 8 на 9 декабря, когда столбик термометра может опуститься до -32 градусов по Цельсию. Дневные температуры в период с 9 по 10 декабря также будут экстремально низкими - около -25…-26 градусов. Несколько потеплеет лишь 11 декабря - до -23 градусов днем и -29 ночью. В целом, весь этот период ожидается морозная солнечная погода без осадков.

Аналитики Gismeteo также прогнозируют до -30 градусов по ночам 9, 10 и 11 декабря. Дневные температуры в это время будут держаться на отметке около -25 градусов. Незначительное потепление начнется только с 13 декабря - до -13 градусов днем и -23 ночью. В последующие дни потепление продолжится.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok