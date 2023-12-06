Экстремальные холода в Башкирии: сколько они продлятся

По прогнозам синоптиков, Башкирию со среды накроет волна сильных морозов из-за прихода арктического циклона. Экстремально низкие температуры сохранятся в регионе приблизительно до середины следующей недели.

Специалисты Росгидромета и Gismeteo, проанализировав все имеющиеся метеоданные, пришли к выводу, что период с 7 по 13 декабря будет отмечен аномально холодной погодой для этого времени года. Причиной станет активный циклогенез в полярных широтах с последующим прорывом ледяных арктических масс на юг.

Согласно прогнозной модели Росгидромета, пик морозов придется на ночь с 8 на 9 декабря, когда столбик термометра может опуститься до -32 градусов по Цельсию. Дневные температуры в период с 9 по 10 декабря также будут экстремально низкими - около -25…-26 градусов. Несколько потеплеет лишь 11 декабря - до -23 градусов днем и -29 ночью. В целом, весь этот период ожидается морозная солнечная погода без осадков.

Аналитики Gismeteo также прогнозируют до -30 градусов по ночам 9, 10 и 11 декабря. Дневные температуры в это время будут держаться на отметке около -25 градусов. Незначительное потепление начнется только с 13 декабря - до -13 градусов днем и -23 ночью. В последующие дни потепление продолжится.

Автор: Семен Подгорный