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Кто сможет уйти на пенсию в Башкирии в 2024 году: условия и требования

Кто сможет уйти на пенсию в Башкирии в 2024 году: условия и требования

В 2024 году на пенсию в Башкирии смогут выйти те, кто достиг пенсионного возраста - 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Однако этого недостаточно. Необходимо также иметь страховой стаж не менее 15 лет. Он складывается из периодов официальной трудовой деятельности, во время которой работодателем отчислялись страховые взносы в пенсионный фонд. Кроме того, потребуется минимум 28,2 пенсионных коэффициента, показывающих уровень заработной платы за каждый год работы.

О наличии необходимого стажа и количестве пенсионных баллов можно узнать в личном кабинете на сайте Госуслуг. Если их не хватает до требуемого минимума, то пенсию все равно можно будет получить, но не раньше 5 лет после наступления пенсионного возраста. Такая минимальная социальная пенсия гарантируется государством.

При этом отдельные льготные категории граждан имеют право выйти на пенсию досрочно до наступления общеустановленного пенсионного возраста. В их числе многодетные матери, педагогические и медицинские работники, те, кто трудился в тяжелых условиях Крайнего Севера или во вредных для здоровья отраслях промышленности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсия
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