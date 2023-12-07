С 2024 года алименты повлияют на выплаты единого пособия на ребенка

С 1 июня 2024 года в России вступят в силу изменения в порядке учета алиментов при оформлении единого государственного пособия на ребенка. Об этом сообщили в Совете Федерации, пояснив, что данные поправки разработаны Министерством труда и социальной защиты РФ в целях противодействия массовым фиктивным разводам и обходу правил о "нулевом доходе". Таким образом государство берет под контроль эту сферу.

В настоящее время алименты нередко не учитываются при подсчете доходов семьи, претендующей на получение единого пособия. Это происходит в тех случаях, когда родители юридически не оформили выплаты на содержание ребенка через суд или намеренно не указывают фактические поступления алиментов в заявлении о назначении выплаты.

Однако уже с июня будущего года размер алиментов будет в обязательном порядке включаться в доходы семьи при расчете пособия, даже если фактически второй родитель эти средства не получает и не тратит на ребенка. При этом в качестве условной суммы алиментов будут использоваться следующие величины: 4800 рублей в месяц на одного ребенка (1/4 размера МРОТ); 6400 рублей на двоих детей (1/3 МРОТ); 9600 рублей при трех и более детях (1/2 МРОТ).

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Автор: Семен Подгорный