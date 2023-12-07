Луиза Хайруллина, укравшая 25 миллионов из кассы банка, вышла на свободу

Луиза Хайруллина, бывший старший кассир одного из банков города Салавата , недавно вышла на свободу после отбытия 4,5-летнего тюремного заключения за хищение 25 миллионов рублей из банковской кассы.

Как сообщили родственники Луизы в интервью изданию Уфа1, женщина была освобождена из колонии пару месяцев назад. Ее дети ждали маму все эти годы и были невероятно счастливы ее возвращению. Луиза забрала их из детдома, куда их определили после ее ареста, и они вместе переехали в дом, который Луиза со своим мужем Маратом строили до ее заключения.

"С Маратом они не общаются, потому что нормальные мужики так не поступают", - прокомментировал ситуацию источник издания.

По словам родственников, Луиза устроилась на новую работу, однако пока они предпочли не раскрывать детали. Что касается отношений с мужем, то, согласно информации родни, Луиза не поддерживает с ним никаких контактов после освобождения.

Напомним, история громкого хищения из банковской кассы случилась в мае несколько лет назад. В тот день Луиза ушла с работы раньше обычного, собрала вещи, забрала детей из школы и вместе с мужем скрылась из города. Семья скрывалась около двух месяцев, перемещаясь по разным городам, пока их местонахождение не вычислили правоохранительные органы. Их нашли в Казани, где и арестовали Луизу, а Марат оставался на свободе вплоть до суда. Луизу приговорили к 5 годам лишения свободы, а Марат получил 6 лет колонии.

По данным следствия, Марат страдал игровой зависимостью, часто проигрывал крупные суммы в азартные игры и для покрытия долгов уговорил жену тайно похищать деньги из рабочей кассы. В общей сложности из банка было похищено 25 миллионов рублей наличными. Когда проходила ревизия, Луиза вместе с мужем и детьми срочно покинула город, однако вскоре их местонахождение было установлено.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети