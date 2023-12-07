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Луиза Хайруллина, укравшая 25 миллионов из кассы банка, вышла на свободу

Луиза Хайруллина, укравшая 25 миллионов из кассы банка, вышла на свободу

Луиза Хайруллина, бывший старший кассир одного из банков города Салавата, недавно вышла на свободу после отбытия 4,5-летнего тюремного заключения за хищение 25 миллионов рублей из банковской кассы.

Как сообщили родственники Луизы в интервью изданию Уфа1, женщина была освобождена из колонии пару месяцев назад. Ее дети ждали маму все эти годы и были невероятно счастливы ее возвращению. Луиза забрала их из детдома, куда их определили после ее ареста, и они вместе переехали в дом, который Луиза со своим мужем Маратом строили до ее заключения.

По словам родственников, Луиза устроилась на новую работу, однако пока они предпочли не раскрывать детали. Что касается отношений с мужем, то, согласно информации родни, Луиза не поддерживает с ним никаких контактов после освобождения.
"С Маратом они не общаются, потому что нормальные мужики так не поступают", - прокомментировал ситуацию источник издания.

Напомним, история громкого хищения из банковской кассы случилась в мае несколько лет назад. В тот день Луиза ушла с работы раньше обычного, собрала вещи, забрала детей из школы и вместе с мужем скрылась из города. Семья скрывалась около двух месяцев, перемещаясь по разным городам, пока их местонахождение не вычислили правоохранительные органы. Их нашли в Казани, где и арестовали Луизу, а Марат оставался на свободе вплоть до суда. Луизу приговорили к 5 годам лишения свободы, а Марат получил 6 лет колонии.

По данным следствия, Марат страдал игровой зависимостью, часто проигрывал крупные суммы в азартные игры и для покрытия долгов уговорил жену тайно похищать деньги из рабочей кассы. В общей сложности из банка было похищено 25 миллионов рублей наличными. Когда проходила ревизия, Луиза вместе с мужем и детьми срочно покинула город, однако вскоре их местонахождение было установлено.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салават
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