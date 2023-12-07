В Башкирии похолодает еще сильнее

Синоптики прогнозируют значительное похолодание в Башкирии, где температура воздуха может опуститься до -36 градусов по Цельсию. Такие цифры называют метеорологи регионального Башгидрометцентра.

В пятницу, 8 декабря, жители республики ощутят на себе влияние холодного арктического воздуха. В предстоящую ночь столбики термометров покажут значения от -31 до -36 градусов. Исключение составят южные районы, где прогнозируемая температура воздуха составит от -23 до -28 градусов.

Дневные температуры 8 декабря также обещают быть экстремально низкими: от -25 до -30 градусов по всей республике, за исключением её южных территорий, где столбики термометров покажут около -22 градусов по Цельсию.

При этом осадков в регионе не прогнозируется. А вот умеренный северный и северо-восточный ветер только усилит ощущение сильного холода.





Автор: Семен Подгорный