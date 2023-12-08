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Работающие мамы в России смогут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Работающие мамы в России смогут получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В России продолжают уделять пристальное внимание поддержке семей с детьми. Недавно Государственная Дума приняла поправки в законодательство, которые позволят сохранять выплаты по уходу за ребенком даже в том случае, если родитель выходит на работу до достижения малышом полутора лет.

Эти изменения стали возможны благодаря поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение направлено в первую очередь на поддержку молодых мам, которые часто вынуждены досрочно выходить из декретного отпуска по материальным соображениям. Теперь, если мама решит вернуться на работу не дожидаясь полутора лет ребенка, она сохранит право на получение пособия по уходу за малышом в размере 17,8 тыс. рублей в месяц.

Данная мера стала возможной благодаря внесению поправок сразу в несколько законодательных актов: "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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