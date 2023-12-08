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В Башкирии продолжатся трескучие морозы

В Башкирии продолжатся трескучие морозы

В предстоящие выходные дни жителей Республики Башкортостан ожидают аномальные морозы. Согласно данным синоптиков и специалистов Башкирского гидрометеорологического центра, в некоторых районах температура воздуха может опуститься до -36 градусов Цельсия.

Причиной столь сурового похолодания станет нашествие холодных арктических воздушных масс.В ночь на 8 декабря, в населенных пунктах Белокатайского и Кигинского районов были зафиксированы температурные показатели -41 и -50 градусов соответственно. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В субботу, 9 декабря, осадков не предвидится. Ожидается умеренный северный и северо-восточный ветер. Ночные температуры составят -31...-36 градусов, дневные - -25...-30 градусов. В южных районах морозы будут не столь суровыми: ночью -23...-28 градусов, днем -17...-22 градуса. Аналогичные погодные условия прогнозируются и в воскресенье, 10 декабря.

В последующие дни на территории Башкортостана сохранится морозная погода. Средние значения дневных температур в середине декабря ожидаются на уровне -20...-25 градусов. В конце следующей недели интенсивность морозов должна пойти на спад.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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