Арктический холод в Башкирии: как долго продлятся морозы

В начале декабря в Башкирию пришли экстремальные холода: в некоторых районах республики температура воздуха днем опустилась до -37 градусов по Цельсию. Метеорологи поясняют, что причиной аномальных морозов стал полярный антициклон, двигающийся с севера на юг.

По данным Башкирского гидрометеоцентра, обрушившиеся на регион морозы — это отклонение от нормы. Среднемесячная температура в декабре на территории Башкирии, согласно многолетним наблюдениям, должна составлять около -11°C. Однако в начале месяца погода была неустойчивой: сначала атлантические циклоны принесли дожди и мокрый снег при положительных температурах днем и похолодании до -12 ночью.

7 декабря регион накрыл полярный антициклон, принеся экстремальный холод. По прогнозам синоптиков, арктические воздушные массы будут способствовать резкому снижению температуры. В северных районах республики ожидается ночью до -28,-…33°C, днем до -21…-26°C. В южных районах ночью до -20…-25°C, днем до -15…-20°C.

Трескучие морозы в Башкирии сохранятся вплоть до 12 декабря. Метеорологи отмечают, что в ближайшие дни осадков не прогнозируется, ветер прогнозируется умеренный северо-восточных направлений.

В течение следующих трех суток характер погоды не изменится: ночью по республике ожидается до -31…-36°C по Цельсию, днем до -25…-30°C. На юге Башкирии в это же время прогнозируется ночью -23…-28°C, днем -17…-22°C.

Согласно прогнозам Башгидромета, потепление придет только 13 декабря. Метеорологи предсказывают в этот день облачную погоду с температурой около -20°C и ночью, и днем. По предварительным данным, в ближайшую неделю осадков не ожидается.

По информации сервиса Гисметео, вторая половина декабря в республике будет теплой. 14 декабря дневная температура составит до -14°C, а 18 числа - до -1°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети