В Уфе простились с участником СВО Романом Страшенко
В Башкирии в последний путь проводили жителя города Уфы Романа Страшенко. Мужчина погиб в зоне проведения СВО.
Как рассказал глава Кировского района, военнослужащий родился и вырос в Уфе, окончил школу и профессиональное училище.
«Роман принял мужественное решение заключить контракт на прохождение военной службы. Командование отмечало его дисциплинированность, доброжелательность и коммуникабельность», – подчеркнул Нурдавлятов.
Указом президента РФ Владимира Путина он был посмертно награждён орденом Мужества.
«Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Романа. Вечная ему память», – резюмировал глава района.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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