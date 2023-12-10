В Уфе простились с участником СВО Романом Страшенко

В Башкирии в последний путь проводили жителя города Уфы Романа Страшенко. Мужчина погиб в зоне проведения СВО.

«Роман принял мужественное решение заключить контракт на прохождение военной службы. Командование отмечало его дисциплинированность, доброжелательность и коммуникабельность», – подчеркнул Нурдавлятов.

Как рассказал глава Кировского района, военнослужащий родился и вырос в Уфе, окончил школу и профессиональное училище.

Указом президента РФ Владимира Путина он был посмертно награждён орденом Мужества.

«Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Романа. Вечная ему память», – резюмировал глава района.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети