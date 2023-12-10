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В Уфе простились с участником СВО Романом Страшенко

В Уфе простились с участником СВО Романом Страшенко

В Башкирии в последний путь проводили жителя города Уфы Романа Страшенко. Мужчина погиб в зоне проведения СВО.

Как рассказал глава Кировского района, военнослужащий родился и вырос в Уфе, окончил школу и профессиональное училище.
«Роман принял мужественное решение заключить контракт на прохождение военной службы. Командование отмечало его дисциплинированность, доброжелательность и коммуникабельность», – подчеркнул Нурдавлятов.

Указом президента РФ Владимира Путина он был посмертно награждён орденом Мужества.

«Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Романа. Вечная ему память», – резюмировал глава района.
На СВО погиб известный хирург из Уфы

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На СВО погиб известный хирург из Уфы
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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