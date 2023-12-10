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В Башкирии простились сразу с двумя участниками СВО

В Башкирии простились сразу с двумя участниками СВО

9 декабря в Учалинском районе Башкирии простились с двумя военнослужащими - Григорием Кадошниковым и Данисом Шариповым, которые погибли, защищая Родину в ходе специальной военной операции. Об этом на своей личной страничке в социальных сетях рассказал глава муниципалитета Руслан Гилязетдинов.

Григорий Кадошников окончил профессиональное училище No30 в Учалахь. В период с 2001 по 2003 годы служил в рядах Вооруженных Сил РФ. Демобилизовавшись, трудился механиком-автослесарем на станции техобслуживания "Сатурн" в городе Учалы. 20 сентября 2023 года Кадошников подписал военный контракт и отправился в зону спецоперации, где 25 октября погиб при исполнении воинского долга.

Данис Шарипов окончил Башкирскую гимназию в селе Учалы, а в 2006 году – Златоустовское железнодорожное училище. В 2009 году парень прошёл срочную службу в Вооруженных Силах РФ. После армии работал в Учалинском психоневрологическом интернате, на Учалинском горно-обогатительном комбинате, в компании "УралТаш". В апреле 2022 года Шарипов подписал военный контракт и был направлен для участия в специальной военной операции. Данис дважды был ранен, но после госпиталя каждый раз возвращался в строй, продолжая мужественно сражаться с противником. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Шарипов был награждён медалями "За отвагу" и "За мужество". К сожалению, полученные раны оказались смертельными - 8 декабря боец скончался.

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Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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