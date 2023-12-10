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Спасатели Башкирии предупредили о наступлении сильных морозов

Спасатели Башкирии предупредили о наступлении сильных морозов

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Башкирии ожидается резкое похолодание и приход сильных морозов. Уже 11 декабря ночная температура в северных районах республики могут опуститься до -40, а местами даже до -43 градусов по Цельсию. Дневная температура также будет достаточно низкая, порядка -25…-30 градусов.

Осадков в ближайшие дни прогнозируется немного, однако умеренный восточный ветер усилит ощущение холода. В связи с резким похолоданием в МЧС Башкирии рекомендуют жителям региона соблюдать правила безопасности на морозе - ограничить время пребывания на улице, а также воздержаться от поездок на личном транспорте.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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