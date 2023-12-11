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Сколько дней продлятся морозы в Башкирии

Сколько дней продлятся морозы в Башкирии

По последним сведениям метеорологов, крепкие морозы, державшие Башкирию в своих ледяных объятиях на протяжении нескольких дней, должны начать спадать уже на текущей неделе.

Ожидается, что 12 декабря в Уфе температура опустится до -23…-24 градусов по Цельсию. Однако уже на следующий день, 13 декабря, прогнозируется потепление до -17…-21 градуса. В последующие дни, согласно прогнозам синоптиков, ночные температуры будут держаться в диапазоне от -8 до -18 градусов вплоть до конца текущей недели. При этом осадки в виде снега ожидаются только ближе к предстоящим выходным.

Стоит напомнить, что аномальные холода хозяйничали в регионе, начиная с прошлого четверга. Столбики термометров неумолимо ползли вниз, достигая отметки в -41 градус и ниже. Более того, в ночь с 11 на 12 декабря на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт исторический минимум температуры воздуха для этой календарной даты – -30,9 градусов по Цельсию.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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