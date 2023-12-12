В Башкирии простились с дважды раненым бойцом СВО

Учалинском районе Башкирии в последний путь проводили 35-летнего контрактника специальной военной операции Даниса Шарипова. Как сообщили в местной администрации, военнослужащий был дважды ранен.

Данис Шарипов родился в Узбекистане, но ещё в юные годы вместе с семьёй перебрался в Башкирию. Получил школьное образование в Учалах . В апреле 2022 года парень заключил контракт с МО РФ. За проявленное в боях мужество он был удостоен высоких наград — медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Бойца с воинскими почестями похоронили в населенном пункте Ургуново.

В социальных сетях люди выразили искренние соболезнования его родным и близким.

«Эх, Даниска, как жаль, соболезнования всем родным, держитесь», «Светлая память герою! Низкий поклон всем павшим в этой войне!», «Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего, терпения и сил вам в этот трудный час», — пишут земляки Даниса.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети