Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии простились с дважды раненым бойцом СВО

В Башкирии простились с дважды раненым бойцом СВО

В Учалинском районе Башкирии в последний путь проводили 35-летнего контрактника специальной военной операции Даниса Шарипова. Как сообщили в местной администрации, военнослужащий был дважды ранен.

Данис Шарипов родился в Узбекистане, но ещё в юные годы вместе с семьёй перебрался в Башкирию. Получил школьное образование в Учалах. В апреле 2022 года парень заключил контракт с МО РФ. За проявленное в боях мужество он был удостоен высоких наград — медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Бойца с воинскими почестями похоронили в населенном пункте Ургуново.

В социальных сетях люди выразили искренние соболезнования его родным и близким.

«Эх, Даниска, как жаль, соболезнования всем родным, держитесь», «Светлая память герою! Низкий поклон всем павшим в этой войне!», «Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего, терпения и сил вам в этот трудный час», — пишут земляки Даниса.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok