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В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Тимофеева

В Башкирии похоронили участника СВО Алексея Тимофеева

В Уфе в последний путь проводили участника специальной военной операции Алексея Тимофеева. Об этом сообщил в своем посте в социальной сети глава администрации Ленинского района Уфы О. Котов.

Он написал, что Алексей Тимофеев родился в 1975 году в Уфе, учился в местной школе No22. В 18 лет окончил Уфимский колледж радиоэлектроники, затем был призван на военную службу. После демобилизации некоторое время работал в ОВД, а перед заключением контракта трудился на металлобазе. Впоследствии Алексей принял решение отправиться на специальную военную операцию.

Как отметил Олег Котов, за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Алексей Тимофеев посмертно награждён орденом Мужества.

По данным пресс-службы Ленинского района Уфы, Тимофеева похоронили со всеми положенными воинскими почестями на одном из кладбищ Искино. У погибшего остались супруга и двое детей.

Под постом главы районной администрации появилось большое количество соболезнований родным и близким Алексея.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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