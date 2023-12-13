Жители Уфы назвали желаемый уровень МРОТ

Жители Уфы считают, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в их городе должен составлять 39 600 рублей. Такие данные приводит исследование портала SoperJob.

Отметим, что с 1 января 2024 года МРОТ в масштабах всей страны вырастет до 19 242 рублей. Однако, по мнению опрошенных, этой суммы катастрофически не хватает для проживания в мегаполисе - реальный прожиточный минимум по оценкам респондентов должен быть как минимум в два раза выше официального МРОТ.

Самые высокие ожидания по поводу роста МРОТ демонстрируют жители Москвы и Владивостока - 45 300 и 45 300 рублей соответственно. На третьем месте расположился Санкт-Петербург с запрошенной суммой в 43 000 рублей. Далее в рейтинге идут Хабаровск (43 600 рублей), Екатеринбург (42 700 рублей) и Тюмень (42 500 рублей).

В то же время самые скромные притязания к росту МРОТ у жителей Пензы и Кирова - 36 700 и 37 400 рублей соответственно. Таким образом, разброс в ожиданиях по поводу минимального размера оплаты труда между регионами достигает почти 9 тысяч рублей. Это говорит о существенных различиях в стоимости жизни и потребительской корзине в крупных городах России.

Тем не менее, даже запрашиваемый уфимцами уровень МРОТ в 39 600 рублей почти в два раза превышает нынешний официальный показатель по стране. Это свидетельствует о том, что реальные потребности жителей мегаполисов значительно опережают темпы роста зарплат и социальных выплат. Без учета этих факторов трудно рассчитывать на повышение качества жизни и снижение бедности среди экономически активного населения.

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Автор: Семен Подгорный